10 صور من افتتاح معرض (نبت) بدار الأوبرا المصرية

افتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان باهر أبو بكر بعنوان "نبت" بقاعة الباب- سليم - ساحة دار الأوبرا المصرية.

معرض نبت

وقال وليد قانوش: " يعتمد الفنان باهر أبو بكر في أعماله النحتية القيم الجمالية المفاهيمية الجديدة متحررا من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتي، وهذه المدرسة تلجأ إلى روح الأشياء وإمكاناتها التعبيرية وليس الشكل التقليدي الصريح.. ترتكن إلى اكتشاف الطاقة الكامنة في الشكل التعبيري الإيحائي وليس المباشر.. لذا فالشكل النحتي عنده يميل إلى العضوي المبهم المتشابه مع الشكل الطبيعي مما يثير العقل ويدفعه للمقارنة والتفكير ليحقق مبتغاه في الوصول إلى حالة تفاعلية بين المشاهد والعمل الفني".

ومؤخرًا افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة (33) من صالون الشباب بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا، بحضور أعضاء لجنة التحكيم برئاسة د. عادل ثروت، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، ومئات الفنانين الشباب ولفيف من الأساتذة والنقاد الذين حرصوا على مطالعة التجارب الواعدة ودعمها.

صالون الشباب بدار الأوبرا المصرية

في كلمته قال وليد قانوش: إنه صالون الشباب الذي بزغ فجره في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ليصبح أحد أهم روافد إثراء الحركة التشكيلية المصرية بما أحدثه من حراك وفاعلية وبما قدمه من أسماء بات لها وزنها على الساحة التشكيلية.. وكم من تجارب غير تقليدية ولدت من رحم الصالون، كانت وقتها طليعية حداثية والآن رسخت لنفسها ولأصحابها.. إنه المشهد الذي لا يمكن تفويته من أجل الاستمتاع بالفن.. بالمغامرة الإبداعية.. بروح التنافسية المتوهجة.. وكلما تحرر الفنان الشاب من تأثير أساتذته نحو ذاته باحثًا عن هوية خاصة به كلما كان قادرًا على تسجيل اسمه كفنان واعد لمستقبل حركة رائدة هي الحركة التشكيلية المصرية.

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جوائز صالون الشباب الـ 33

وذهبت جوائز هذه الدورة التي جاءت تحت شعار "الفن.. آفاق المستقبل" إلى: الجائزة الكبرى وقيمتها (50 الف) محمد سمير الجندي (خزف)، جوائز الصالون الثمانية بقيمة لكل جائزة (30 الف) توزعت بين: (جائزة التصوير) ذهبت مناصفة بين يوسف منتصر ذكي محمود ومصطفى سيف النصر محمد، (جائزة الرسم) دعاء عبدالواحد إسماعيل، (جائزة النحت) أحمد محمد أحمد، (جائزة الخزف) مناصفة بين رحاب رشدي رشاد وأميرة حسني عبدالجليل، (جائزة الجرافيك) مناصفة بين مينا نصيف فهمي وأميرة جمال محمد، (جائزة التجهيز في الفراغ) منى وحيد محمد نوارة، (جائزة الفنون الرقمية) مناصفة بين محمود خالد ربيع (كمبيوتر جرافيك) وخلود عوني جاويش (تصوير ضوئي)، (جائزة الميديا) تم تحويلها إلى (2) جائزة تشجيعية بقيمة 15 ألف جنية لكل جائزة ليصل عدد الجوائز التشجيعية إلى (4) جوائز متساوية ذهبت إلى: سلمى عبد الخالق علي (جرافيك)، روضة يحيى فتحي وياسمين محمد لاشين (فيديو آرت)، محمود أحمد عبد العظيم (تجهيز في الفراغ)، منة الله مسعد عبد الرازق (نحت)، أما جائزتي الاقتناء لمتحف الفن المصري الحديث فكانت من نصيب مصطفى محمد سعد بكر (نحت)، نوران محمد أحمد الغباشي (خزف).



تجدر الاشارة أن لجنة الفرز والتحكيم لهذه الدورة ضمت كلًّا من: د. عادل ثروت رئيسًا، وعضوية الدكتورة هبة عزت الهواري، الدكتورة جيهان فايز، الدكتور أسامة حمزة، الدكتور محمد نبيل عبد السلام، والفنان إسلام عبد الله.

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