القبض على 8 أشخاص بتهمة السرقة في القاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 8 أشخاص بينهم خادمة لقيامهم بأعمال سرقات.

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.

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كما تم ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة االمسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" حال توقفها بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - عدد من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بتصرفهما فى السيارتان المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية " ( عامل – مقيم بمحافظة الإسكندرية ) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها.

كما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها ( 4 لافتات إرشادية) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من أحد الطرق بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "الخلع".

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (خادمة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.