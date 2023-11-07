الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل ماضية في مخطط تهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين قسريا، فيتو

العملية البرية في غزة، قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق: إن التحرك المصري في الأزمة الراهنة فى قطاع غزة، ترتبط بجوانب سياسية وقانونية وإنسانية، مشيرا إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين خارج حدود القطاع إلى أي دولة أخرى، كانت مسألة سياسية رغم المحاولات الدولية الواضحة المتعمدة لتصفية القضية الفلسطينية.

 

مخطط إسرائيل لتهجير كامل سكان غز

ولفت نبيل فهمي، إلي أن الدعوة الإسرائيلية لأهل قطاع غزة بالتحرك من الشمال للجنوب أكذوبة كبرى، لأن الجنوب مستهدف أيضا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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عمليات إسرائيل في شمال غزة

وأشار إلي أن  الموقف الإسرائيلي المعلن، هو أن أولويات العمليات التي تشنها على قطاع غزة ستكون منصبة على الشمال ثم ستنتقل إلى الوسط ثم الجنوب، وبالتالي، فإن الكل مستهدف من أجل تهجيرهم جميعا خارج أرضهم.

 

اتفاقية جنيف تنظم حالة الحرب 

وأضاف:"بصرف النظر عن أي خلاف سياسي أو أمني، فإن هناك قواعد قانونية على الكل احترامها حتى في حالة الحرب، وهي قواعد بدأت قبل الحرب العالمية الثانية ثم أضيف عليها في عام 1949 اتفاقيات إضافية سميت باتفاقيات جنيف الرابعة بغرض ضبط التجاوزات في حالة الحرب".

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مخالفة إسرائيل القوانين الدولية

وأكد: "اتفاقية جنيف تحدثت عن التعامل مع المقاتلين برا وبحرا والأسرى من المقاتلين ثم التعامل مع المدنيين من غير المقاتلين وتم منع أي تعرض للمرافق الطبية، أما إسرائيل فإنها تخالف هذا الاتفاق بكل ما تفعله في غزة".

وزير الخارجية يتلقى اتصالات من وزراء خارجية قبرص والنرويج وأيرلندا

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية من كل من كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، ومايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع بجمهورية أيرلندا.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاتصالات ركزت على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية المتأزمة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتبادل التقييمات حول سبل تنسيق جهود الأطراف الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة، والعمل على وضع حد لها، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف ورقعة الصراع إلى أجزاء أخرى في الإقليم.

 

شكري يوضح الموقف المصري تجاه العنف الدائر فى غزة
 

في سياق متصل، نقل شكري لنظرائه الموقف المصري الداعي لحتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على توفير وإيصال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة من حيث الكم والنوع وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوصيف انتهاكات إسرائيل بمسمياتها دون مواربة.

هذا، واتفق الوزراء على مواصلة التشاور على مدار الأيام القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة.

 

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