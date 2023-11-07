جماهير المحلة تحتفل مع خالد عيد بالفوز علي القناة (فيديو)

احتفلت جماهير نادي غزل المحلة مع المدير الفني للفريق الكابتن خالد عيد بالأحضان، بعد تحقيق الفريق الفوز علي نادي القناة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما علي ستاد المحلة في اطار الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وكان خالد عيد تعرض لهجوم من قبل جماهير غزل المحلة بعد تدهور النتائج، وهزيمة الفريق خلال اللقاءين الماضيين.

وتواجد خالد عيد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة في مدرجات ملعب مباراة فريقه أمام نادي القناة في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

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ونفذ خالد عيد العقوبة الموقعة عليه، بعد تلقيه البطاقة الحمراء، على يد الحكم عمرو العطار خلال مباراة أسوان الماضية.

وتعرض خالد عيد للطرد خلال مباراة المحلة وأسوان، وذلك بعد دخوله في مشادة مع الحكم التي تلقي البطاقة علي أثرها.

وخسر زعيم الفلاحين المباراة الماضية أمام أسوان، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أُقيمت على ستاد أسوان.

عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة القناة



وجاء التشكيل كالتالي:

عمرو شعبان:حراسة المرمى

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، عموري

خط الوسط: محمود غالي، محمد حجازي، محمد جابر

خط الهجوم: عمرو مصطفى، عبده يحيى، رجب مارو

البدلاء: محمود الحضري، أحمد مجدي، عبد الله بيكا، أحمد سوداني، محمد أبو الحمد، خالد الإخميمي، محمود مسعد، مجدي صبري، تشارلز باسي.

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.