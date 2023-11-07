الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قرار عاجل لمحافظة الجيزة بخصوص 12 قاعة أفراح كبرى بمنشأة القناطر

تنفيذ قرارات إزالة
تنفيذ قرارات إزالة بمنشأة القناطر، فيتو

وجهت محافظة الجيزة حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

 

تنفيذ ١٢ قرار إزالة لقاعات افراح مقامة بالمخالفة

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي شهدها مركز ومدينة منشأة القناطر، والتي أسفرت عن تنفيذ ١٢ قرار إزالة لقاعات افراح مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية، وذلك بقري المنصورية وأبو غالب بمساحة كلية تصل إلي ٤٦٣٠م٢، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية. 


وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل ، والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

Advertisements

الأهلي، نقل العامري فاروق لمستشفى خاصة لإجراء جراحة دقيقة في المخ

وزارة الدفاع تقرر تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الاراضى الزراعي الجيزة الدوري المصري العامرى فاروق جزيرة سيناء شبه جزيرة سيناء محافظة الجيزة مدينة منشأة القناطر

مواد متعلقة

ضبط 119 طن لحوم وتحرير 1619 قضية خلال أكتوبر بالجيزة

تعرف على خطوات تعديل ترخيص محل عام بمراكز الخدمة في الجيزة

رش 990 رأس حيوان وعلاج 20 في قافلة إرشادية بمدينة منشأة القناطر بالجيزة

رفع 1500 طن مخلفات بمحيط المدارس بحي شمال الجيزة

ضبط 15 سيارة مخالفة ورفع 552 حالة إشغال بالهرم

ضبط 5 أطنان مقطعات دواجن وهياكل مفرومة فاسدة في الجيزة

رصف وتطوير الطرق أسفل محور عمرو بن العاص بالجيزة (فيديو)

استعدادات سيارات وأجهزة ومعدات الطوارئ للتعامل مع الأزمات بالجيزة

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى

الأهلي، نقل العامري فاروق لمستشفى خاصة لإجراء جراحة دقيقة في المخ

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 13 دبابة إسرائيلية في غزة منذ صباح اليوم

أحمد فتوح يغادر الزمالك بعد انتهاء التحقيق معه

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

كرة اليد، الأهلي يفوز على النور السعودي في مونديال الأندية

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتدمير آليات إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

ازدحام فى مقام الحسين فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد (فيديو وصور)

بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى بالصعيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية