قرار عاجل لمحافظة الجيزة بخصوص 12 قاعة أفراح كبرى بمنشأة القناطر

وجهت محافظة الجيزة حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

تنفيذ ١٢ قرار إزالة لقاعات افراح مقامة بالمخالفة

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي شهدها مركز ومدينة منشأة القناطر، والتي أسفرت عن تنفيذ ١٢ قرار إزالة لقاعات افراح مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية، وذلك بقري المنصورية وأبو غالب بمساحة كلية تصل إلي ٤٦٣٠م٢، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية.



وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل ، والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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