وزارة الدفاع تقرر تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 248 (تابع)، الصادر في 7 نوفمبر 2023، قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 234 لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

-وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي " يشكل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لمدة ثـلاث سـنوات، برئاسة اللواء محمد شوقى يحيى رشوان، وعضوية كل من: (اللـواء خالـد محمـود عبد النبى ممثلًا لوزارة الدفاع، واللواء سامح أحمد محمود، واللواء عمـرو محمد صلاح الدين، ممثلين لهيئة الاستخبارات العسكرية، واللواءياسر عز الدين محمد صادق، ممثلًا لوزارة الداخلية، وعلاء عبد الرحمن محمد الضوينى، ممثلًا لجهاز المخابرات العامة، ومحمد جمال الدين السبكى، ممثلًا لوزارة المالية، واللواء هـشام محمـد عطيـة الخـولى، نائب محافظ شمال سيناء ممثلًا لمحافظة شمال سيناء، والمستشار وليد فوزى الـسباعى الديب، ممثلًا لمحافظة جنوب سيناء، واللواء ناصر فوزى محمد، ممثلًا للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجيولوجى سمير محمد محيى الدين رسلان، ممثلًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وإبـراهيم جمعة سالم حسن، ومحمــد هــشام أحمــد على، ممثلين لشركات التنمية والمستثمرين)

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جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقـم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٠، بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.