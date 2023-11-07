الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز أطفيح (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة في جولة تفقدية، فيتو

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمتابعه مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح حيث شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة مياه  الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر الواصلين وذلك لمتابعه نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها
وجه النائب بسرعه الانتهاء من اعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية.

Advertisements

نائب محافظ الجيزة يتفقد مقر الحملة الميكانيكية لمدينة أطفيح 

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمدينة أطفيح لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الأستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات
وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أطفيح حيث تابع النائب أعمال التدبيش بطريق المتربة تمهيدا لبدء اعمال رصف الطريق من طريق ٢١ حتى كوبري الوسطي بطول ٣ كم، وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، ورافق نائب المحافظ خلال جولته المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات وجنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤلي شركة مياه الجيزة وشركات الكهرباء والغاز ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

وزارة الدفاع تقرر تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء

ضبط 37 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 1108 أحكام قضائية في أسيوط وأسوان ودمياط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة الصرف الصحي المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم الثلاثاء جنوب الجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

ضبط 119 طن لحوم وتحرير 1619 قضية خلال أكتوبر بالجيزة

تعرف على خطوات تعديل ترخيص محل عام بمراكز الخدمة في الجيزة

رش 990 رأس حيوان وعلاج 20 في قافلة إرشادية بمدينة منشأة القناطر بالجيزة

رفع 1500 طن مخلفات بمحيط المدارس بحي شمال الجيزة

ضبط 15 سيارة مخالفة ورفع 552 حالة إشغال بالهرم

ضبط 5 أطنان مقطعات دواجن وهياكل مفرومة فاسدة في الجيزة

رصف وتطوير الطرق أسفل محور عمرو بن العاص بالجيزة (فيديو)

استعدادات سيارات وأجهزة ومعدات الطوارئ للتعامل مع الأزمات بالجيزة

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى

الأهلي، نقل العامري فاروق لمستشفى خاصة لإجراء جراحة دقيقة في المخ

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 13 دبابة إسرائيلية في غزة منذ صباح اليوم

أحمد فتوح يغادر الزمالك بعد انتهاء التحقيق معه

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

كرة اليد، الأهلي يفوز على النور السعودي في مونديال الأندية

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتدمير آليات إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

ازدحام فى مقام الحسين فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد (فيديو وصور)

بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى بالصعيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية