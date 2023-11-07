نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز أطفيح (صور)

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمتابعه مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح حيث شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر الواصلين وذلك لمتابعه نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها

وجه النائب بسرعه الانتهاء من اعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية.

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نائب محافظ الجيزة يتفقد مقر الحملة الميكانيكية لمدينة أطفيح

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمدينة أطفيح لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الأستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أطفيح حيث تابع النائب أعمال التدبيش بطريق المتربة تمهيدا لبدء اعمال رصف الطريق من طريق ٢١ حتى كوبري الوسطي بطول ٣ كم، وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، ورافق نائب المحافظ خلال جولته المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات وجنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤلي شركة مياه الجيزة وشركات الكهرباء والغاز ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.