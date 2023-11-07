الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

مستشار السفارة الفلسطينية في القاهرة: نتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي

مستشار السفارة الفلسطينية
مستشار السفارة الفلسطينية في القاهرة، فيتو

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، إن الشعب الفلسطيني يواجه مجازر إبادة جماعية، وتطهير عرقي، مشيرا إلى أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لا تعترف بأحد، ولا تري او تعترف بالمجتمع الدولي.

 

إبادة الشعب الفلسطيني

وأضاف الناجي خلال كلمته بمؤتمر لنقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى، اليوم الثلاثاء، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى"، أن الشعب الفلسطيني يتم إبادته على أرضه، والعالم يشاهد، مؤكدا أن البداية ليست ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، فلم نكن قبل هذا اليوم شعبا هانئا.

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وأشار إلى أن كل معاني الإنسانية تهدر في فلسطين، مشددا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر.

 

نظرة الفلسطينيين لمصر

وناشد مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة، الضمير العالمي للاستنهاض، في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، مؤكدًا  أن الشعب الفلسطيني ينظر لمصر باعتبارها الشقيق المخلص والقريب، تاريخا وجغرافيا، وبقدر هذا الأمل في مصر، نقول من نقابة الصحفيين أننا نحتاج كل الضغوط لإيقاف العدوان ونزيف الدماء وإدخال المساعدات.

 المؤتمر الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال 

وتنظم نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

 

ويتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

 

الأوضاع في غزة 


ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.


وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.

 

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المؤتمر الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال بنقابة الصحفيين الصحفيين نقابة الصحفيين

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