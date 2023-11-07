البلشي: استشهاد ٤٧ صحفيا فلسطينيا منذ بداية العدوان

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بقطاع غزة هو استهداف للحقيقة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بلغ 47 زميلا، خلال شهر من العدوان على قطاع غزة.

استهداف الصحفيين

وأضاف البلشي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال المنعقد اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين، أن الصحفيون الذين ارتقوا خلال هذا العدوان والقصف الوحشي على قطاع 3 أمثال كل الصحفيين الذين قلتوا في العالم خلال الثلاث سنوات الماضية.

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ووجه التحية لأكثر من ألف صحفي يعمل تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، قائلا:" هؤلاء هم من غيروا في كل شيء وهدموا الرواية الزائفة للعدو الصهيوني".

ظروف عمل الصحفيين في قطاع غزة

وأكد أن الصحفيون في غزة يعملون في ظروف مأساوية، حياتهم وعائلاتهم مهددة باستمرار، مضيفا:" لدينا عشرات الزملاء فقدوا أسرهم وأحدهم فقد أكثر من 11 شهيد من عائلته، مشيرا إلى أنه تم استهداف الصحفيين وهم يرتدون سترات الصحافة، في جريمة حرب وإبادة بحق زملائنا والشعب الفلسطيني.

قصف مكاتب الصحف



وأشار إلى أن الاحتلال قصف مكاتب الصحف والمؤسسات الإعلامية، ودمر أكثر من 50 مقر إعلامي، مؤكدا أن الاحتلال يريد اسكات صوت الحقيقة، لكنهم مستمرون في إظهار الحقيقية رغم كل شيء، فربما تجد صحفيا يظهر على الشاشة ثم يسقط شهيدا بعد نصف ساعة.

حجم الخسائر البشرية للعدوان الصهيوني

وتابع:"الجريمة أكبر من 10 آلاف شهيد و25 ألف مصاب فلسطيني، فقد وصل الأمر لتهديد الكيان الصهيوني بقصف غزة بالنووي، فهذه نازيتهم، ونحن خاطبنا كل المؤسسات الدولية من أجل إجراء تحقيق حقيقي لما حدث لزملائنا وجرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

المؤتمر الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال

وتنظم نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

ويتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

الأوضاع في غزة



ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.



وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.

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