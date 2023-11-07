الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جاكرتا ترد على اتهام جيش الاحتلال باستخدام حماس للمستشفى الإندونيسي بغزة

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي في غزة، فيتو

قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من المستشفى الإندونيسي في غزة هو خدمة الفلسطينيين "بشكل كامل" ردا على اتهام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حركة حماس تستخدمه لشن هجمات.

وأكدت الوزارة في بيان أن "المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها إندونيسيون لأغراض إنسانية خالصة ولخدمة الاحتياجات الطبية للفلسطينيين في غزة"، مضيفة أن المستشفى تديره السلطات الفلسطينية بمساعدة عدد قليل من المتطوعين الإندونيسيين.

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وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى "يعالج حاليا المرضى بأعداد تفوق طاقته بكثير".

وفي سياق متصل، قال ساربيني عبد المراد، رئيس منظمة (إم.إي.آر-سي) التطوعية التي مولت المستشفى الإندونيسي، لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن الوقود نفد من المستشفى و"انهار". 

وأضاف: "بنينا هذا المستشفى لمساعدة الآخرين وفقا لاحتياجات أهل غزة".

وتابع في مؤتمر صحفي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا:"اتهام إسرائيل ذريعة لتتمكن من مهاجمة المستشفى الإندونيسي في غزة".

جاء ذلك ردا على اتهام جيش الحتلال لـ"حماس" باستخدام المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الرئيسي في غزة ومستشفى الشيخ حمد الممول من قطر ومستشفى شيدته مجموعات من إندونيسيا، كغطاء لحماية عملياتها تحت الأرض.

وزعم المتحدث العسكري الإسرائيلي الأحد، إن إحدى صور الأقمار الصناعية أظهرت قاذفات صواريخ تقع على الجانب الآخر من الشارع من المستشفى الإندونيسي.

وقال مسؤول آخر في مجموعة إم.إي.آر-سي إنه لا يوجد نفق تحت المستشفى وإن خزان الوقود ومولدات الطاقة الخاصة به موجودة في مبان منفصلة قريبة لأسباب أمنية.

ودعت إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، إلى وقف فوري لإطلاق النار وترسل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث لبياناتها الاثنين، استشهاد  10022 فلسطينيا  بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

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