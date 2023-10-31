الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المستشفى الإندونيسي: الاحتلال يستخدم أسلحة تسبب حروقا بنسبة 80 % في أجسام الضحايا

مجزرة جباليا، فيتو
مجزرة جباليا، فيتو

قال مدير المستشفى الأندونيسي فى غزة، إن أغلب الجثامين والجرحى في مجزرة جباليا اليوم مصابون بجروح تدل على استخدام الاحتلال أنواعا جديدة ومختلفة من الأسلحة.

انتشال ضحايا مجزرة جباليا


وقال مدير المستشفى الإندونيسي، إن "العدد الأولي للشهداء والمصابين 400 شخص" ولا نزال نبحث عن مفقودين ونقوم بعمليات انتشال من تحت الأنقاض في جباليا..".


وطالب بضرورة تزويد المستشفى الإندونيسي والمستلزمات والأدوية والوقود.. نفاد الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة جديدة تسببت بحروق بنسبة 80 % في أجسام الضحايا.

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وأفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح"، وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.


وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.


وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد  الشهداء في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.


غزة تواجه الإبادة



ولليوم الـ25 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.


وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهداء، منهم 3542 طفلا و2187 سيدة، إضافة إلى إصابة 21543 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.
 

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تعليق مؤثر من نبيل الحلفاوي على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

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