الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

هندسة المنصورة الجديدة تنظم زيارة ميدانية بأحد المواقع الهندسية في جمصة

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرت هندسة المنصورة الجديدة زيارة ميدانية  بأحد المواقع الهندسية بمدينة جمصة لمتابعة مراحل تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبي، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي، وذلك في ضوء حرص كلية الهندسة لربط الجانب النظري بالجانب العملي منذ الأسابيع الأولى للدراسة وبإشراف كل من من د محمد مرتجي مدرس الهندسة المدنية بالكلية وم صلاح السطوحي المدرس المساعد بالكلية

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حيث قام طلاب برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء من خلال مقرر تصميم المنشآت الخرسانية   الخاص بطلاب المستوى الثاني ببرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، بزيارة ميدانية بأحد المواقع الهندسية بنادي المنصورة الكائن بمدينة جمصة والمخصص لإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، وذلك لربط الجانب النظرى بالجانب العملي.

حيث قام الطلاب بالتعرف على الموقع وتدريبهم على كيفية عمل اختبارات فعلية على الخلطات الخرسانية في الموقع لمعرفة خصائصها والوقوف على مدى ملائمتها لأغراض البناء.

هذا بالإضافة للتعرف على طريقة قراءة اللوحات الإنشائية التنفيذية ومتابعة خطوات تنفيذ واستلام أعمال حديد التسليح وأعمال العزل والتمديدات الصحية والكهربائية لحمام السباحة والمباني الملحقة، ومطابقتها باللوحات التنفيذية، والتعرف على آليات المتابعة الدورية لها.

وأفاد عميد كلية الهندسة بأن مثل هذه الزيارات الميدانية إنما جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي بربط الطلاب بالجانب العملي والميداني منذ اللحظات الأولى لبدء العام الدراسي وطوال فترة دراستهم بالمقررات المختلفة.

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