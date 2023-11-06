الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البورصة والمركز الإقليمي للتمويل يعقدان فعالية لتوعية الشركات المقيدة بآلية تعديل الحدود الكربونية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت البورصة المصرية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام (التابع للهيئة العامة للرقابة المالية) فاعلية لتوعية الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة بآلية تعديل الحدود الكربونية (أو ما يعرف بـ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)) وتأثيرها على السوق.

ويأتي ذلك في إطار حرص البورصة المصرية على التواصل البناء مع الشركات المقيدة وإيمانًا بدور البورصة في رفع وعي السوق وتنمية مهارات الكوادر العاملة فيه للتعامل مع أحدث وأهم الملفات التي يمكن أن تؤثر على أدائه وشارك في الفاعلية 20 من قيادات أغلب الشركات المستهدفة.
 

Advertisements

الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بأن البورصة انخرطت في البحث والكشف عن العقبات المحتملة للشركات المقيدة المعنية بالتصدير لدول الاتحاد الأوروبي وتزايد الاهتمام في الفترة الأخيرة بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ وأصبحا من الأولويات العالمية الحاسمة، وأدركت الحكومات والمنظمات الدولية والشركات بشكل متزايد الحاجة الملحة للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون ومستقبل أكثر استدامة. 

ميزة تنافسية في السوق العالمية

وأضاف الشيخ: بالنسبة لشركاتنا المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية، تمثل CBAM مزيجا من التحديات والفرص على حدٍ سواء، فمن ناحية قد يؤدي عدم الاستجابة لهذه المتطلبات إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على السلع المُصدرة لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى فإنها تمثل فرصة للشركات التي اعتمدت بالفعل ممارسات وتقنيات مستدامة، لأنها قد تكتسب ميزة تنافسية في السوق العالمية.
 
وقال رئيس البورصة: إننا في البورصة المصرية نهتم دائمًا بدعم شركاتنا المقيدة في اجتياز تلك التحديات، ويعد هذا الحدث بمثابة منصة للحوار والتعلم. وأكد الشيخ على تشجيع البورصة على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين كافة أطراف السوق لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها آليه CBAM.

وتهدف آلية CBAM إلى معالجة مشكلة تسرب الكربون، والتي تحدث عندما تنقل الشركات خطوط إنتاجها إلى بلدان ذات أنظمة تشريعية ورقابية أقل صرامة فيما يتعلق بملف الإنبعاثات الكربونية لتجنب التكاليف الإضافية المتمثلة في الرسوم الضريبية المُقررة على تلك الانبعاثات.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تربح 24 مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع

 وتعمل تلك الآلية على خلق فرص متكافئة من خلال فرض تسعير للانبعاثات الكربونية المُضمنة على سلع القطاعات الأكثر تلويثًا وهي (الأسمنت والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة والكهرباء والهيدروجين) مما يضمن التزام جميع المنتجات المحلية والمستوردة بمعايير بيئية مماثلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستدامة البيئية البورصة المصرية التحديات الشركات المقيدة العامة للرقابة المالية المركز الاقليمي رئيس البورصة رئيس البورصة المصرية

مواد متعلقة

البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

أكبر أرشيف بالشرق الأوسط.. العدل تحمي ذاكرة مصر القضائية.. حفظ 32 مليونا و960 ألف قضية باستخدام الذكاء الاصطناعي

30 حديثا من السنة النبوية تجمع بين خيري الدنيا والآخرة

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

الرئاسة في أسبوع.. قمة مصرية فلسطينية أردنية بالعلمين.. السيسي يتابع جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة مستشفيات جامعة عين شمس

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وفريق الزمالك بعد عرض ثلاثي الأبيض للبيع

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صفعت ولكمت وعضت جنود الاحتلال وهي طفلة.. عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية