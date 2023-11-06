انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2 مليون شخص في البرازيل

أفاد تقرير صادر عن وكالة الأنباء البرازيلية، بأن ما لا يقل عن 2.1 مليون شخص يعيشون دون كهرباء بسبب الأمطار والرياح القوية في ولاية ساو باولو، منذ يوم الجمعة الماضي، وفقًا لصحيفة Jornal De Noticias البرتغالية.

وبحسب التقرير، تتعلق الأرقام الأولية بعملاء شركة الطاقة "إينيل"، التي تعمل في العاصمة و23 بلدية أخرى في منطقة العاصمة ساو باولو، إذ صرَّحت الشركة بعودة الخدمة إلى 600 ألف عميل فقط.

وأضاف التقرير أنه في العاصمة البرازيلية وحدها، بقي 1.4 مليون شخص دون كهرباء، رغم أن المشكلة قد تم حلها بالفعل بالنسبة لـ 400 ألف شخص.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن شركة "إينيل" تتوقع استعادة الشبكة بالكامل، غدًا الثلاثاء، بعد هذا الظرف الذي وصفته بالـ"الاستثنائي".

كما لفت التقرير إلى أن 6 أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم في ولاية ساو باولو، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح التي وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، والتي ضربت معظم أنحاء المنطقة.