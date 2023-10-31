رئيس البرازيل حول فوز ميسي بالكرة الذهبية: متى سيكون لنا مثل أعلى حقيقي؟

ميسي، علق الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للعام 2023 للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، لقد كان بطل العالم، فاز بكأس العالم العام الماضي وهذا العام أيضًا بجائزة الكرة الذهبية، يجب أن يكون مصدر إلهام لأولئك اللاعبين الذين يظهرون على شاشات التليفزيون ثم يختفون فجأة، منذ كم سنة مضت لم يكن للبرازيل مثل أعلى حقيقي؟".

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وواصل: "أي شخص يريد الفوز بالكرة الذهبية عليه أن يكرس نفسه، عليه أن يكون محترفًا، الأمر لا يتناسب مع الحفلات، ولا يتماشى مع قضاء ليلة في الخارج".

وعن العنصرية التي يتعرض لها لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، قال: "ليس من العدل أن يتعرض الصبي الفقير الذي يفوز في حياته، وأصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، وبالتأكيد الأفضل في ريال مدريد، للإهانة في كل ملعب يذهب إليه".

وحصلت البرازيل على خمس كرات ذهبية من خلال كاكا ورونالدو ورونالدينيو وريفالدو، ولم يفز بها أي برازيلي منذ عام 2007.

من ناحية أخرى، احتفل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية خلال تدريبات فريقه الأمريكي.

ونال ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه كرقم قياسي غير مسبوق.

وكان ميسي قد صرح عقب حفل الكرة الذهبية، أمس الإثنين: "لا أعتقد أنني سأعود لنادي برشلونة مدربا، فالتدريب لا يروق لي، إذا عدت لن أكون مديرا فنيا، لكن سأتعاون مع النادي".

منصب ميسي المحتمل في برشلونة

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب ال(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5).