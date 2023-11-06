الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

استعدادات سيارات وأجهزة ومعدات الطوارئ للتعامل مع الأزمات بالجيزة

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة بمسؤلي المحافظة، فيتو

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية لمتابعة الإجراءات المتخذة بالوحدات المحلية لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية. 

تصريحات محافظ الجيزة 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإجراءات تهدف للحد من الظواهر السلبية المسببة لهدر الطاقة الكهربائية حيث يتم خفض نسبة 75% من إضاءة المحاور والطرق الرئيسية ونسبة 50% من إضاءة الشوارع الجانبية، ومتابعة شبكات الإنارة بالمحاور والطرق والشوارع للتأكد من إطفاءها بالمواعيد المحددة والتوسع فى الإعتماد على لمبات الليد لإضاءة المنشأت الحكومية ودور العبادة مشددًا على تخصيص 25 % من قوة العمل للفترات الليلية لتكثيف حملات الرقابة لرصد حالات المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا. 

وتطرق المحافظ لملف النظافة حيث وجه ببحث مقترح لتعميم تجربة حى العجوزة والخاصة بدعم كل حى بعدد من 30: 50 عامل نظافة إضافي للحفاظ على مستوى النظافة والتوسع فى التعاقد مع شركات الجمع السكنى لمنع إلقاء المخلفات بنطاق القرى بالمراكز والمدن، مشددًا على منع أى مخلفات بمحيط المدارس ورصد الإشغالات وإزالة التعديات.

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الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بالسيارات

كما وجه راشد بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بالسيارات والأجهزة والمعدات بنطاق الأحياء والمراكز والمدن ورفع كفاءة الجراجات والتأكد من توافر إجراءات الحماية المدنية بكل منها لتأهيلها قبل انتهاء المهلة المحددة. 

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.

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احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة الدوري المصري حي العجوزة مجلس الوزراء محافظ الجيزة

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