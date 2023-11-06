تطوير 556 فصلًا دراسيًا وإنشاء 37 وحدة صحية بقرى الصف وأطفيح بالجيزة

نجحت مديرية الصحة في محافظة الجيزة في إنجاز العديد من الأعمال الصحية بقرى الصف وأطفيح، وفي السطور التالية نبرز أهم هذه الأعمال التي تم تنفيذها بقرى الصف وأطفيح.

_ إنشاء 37 وحدة صحية و16 نقطة إسعاف بقرى الصف وأطفيح.

_ إطلاق قوافل طبية متكاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

_ إنشاء وتطوير 556 فصلًا دراسيًا و66، و9 وحدات اجتماعية ومركز تنمية أسرة، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة

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_ إنشاء 34 مكتب بريد، وغيرها من المشروعات الأخرى.





قافلة بيطرية خدمية إرشادية بناحية ناهيا

ومن جانب آخر كانت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة أطلقت قافلة بيطرية خدمية إرشادية بناحية ناهيا بمركز كرداسة اليوم الثلاثاء وقد شارك بالقافلة أطباء إدارة كرداسة البيطرية.

وفيما يلي بيان بأعمال القافلة:-

- تم رش 1000 رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.

- تم تجريع 800 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

- تم أخذ (42) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

- تم عمل فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمي لـ (38) رأس ماشية.

- تم علاج (18) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

- تم عمل ( 20 ) كشف سونار لتشخيص الأمراض.

- تم علاج (130) طائرا ضد الأمراض البكتيرية.

- تم عمل ندوة إرشادية عن مرض البروسيلا وتأثيره على النواحي الاقتصادية وطرق الوقاية منه.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين في كافة أنحاء المحافظة تم بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطري بالجيزة وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال.

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