الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

موديست، فيتو
موديست، فيتو

الأهلى، أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على اذاعه أون سبورت أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى الآن لا يفكر في التعاقد مع أى مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال شوبير إن كولر لن يفكر في التعاقد مع أى مهاجم أجنبى حتى هذه اللحظة بما فيهم البرازيلي سوزا مهاجم فريق  جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" كولر لايزال يراهن على نجاح المهاجم الفرنسي انتوني موديست لاعب الفريق الأحمر ويرى أنه سوف يكون مؤثر مع الأهلى خلال الفترة المقبلة.

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موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

6 مواجهات جمعت الأهلى وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر. 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

فحص طبي لعلي معلول

ويخضع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وخاض الأهلي مرانه مساء أمس الأحد على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام عصر بعد غد الأربعاء  على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الأهلي يستأنف تدريباته غدا

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها عصر بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، على أن تستأنف غدا الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام عصر بعد غد الأربعاء  على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلى يفوز على المقاولون العرب

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

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