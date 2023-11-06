الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية: رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني

د. محمد عطية الفيومي
د. محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف، فيتو

 أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، برغبة عدد كبير من الشركات اليابانية، ضخ استثمارات جديدة لها في السوق المصرية.

 

رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات جديدة تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري

وقال أمين صندوق الاتحاد، إن رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات جديدة لها في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية، هو تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، رغم التحديات الخارجية.

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 الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب أسهمت في استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، أسهمت في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، إضافة إلى توسع عدد من الشركات الأجنبية في أعمالها بمصر.

 

مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة

وشدد الفيومي، على أن مصر قادرة على تجاوز  التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة، لأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على وجه العالم.

 

السوق المصرية غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية

 وأوضح أن السوق المصرية غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما يجعلها من بين أكثر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبا للمستثمرين الأجانب.

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اجتماع مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والرقابة على الصادرات والواردات

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اجتماع مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والرقابة على الصادرات والواردات

 على صعيد آخر، يشار إلى أن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استقبل بمقر الاتحاد، مع  المهندس  عصام النجار رئيس  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة  سحر عطية رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الكيميائية ودكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ.

بحضور مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد برئاسة الدكتور شريف الجبلى، وبالتنسيق مع مها فاروق  مقرر شعبة المصدرين

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية تعاون الاتحاد بكافة شعبة العامة ومنتسبيه مع الهيئة التي شهدت تطورا كبيرا في معاملها  وفي تيسير الإجراءات والسرعة في استخراج شهادات المنشأ والتحقق منها بالنسبة للسلع المصدرة، وأيضًا سرعة تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير بفضل النشاط الدائم لرئيس الهيئة وقياداتها في تذليل المشكلات كافة التي تواجه كلا من المصدرين والمستوردين.

 

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