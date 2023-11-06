الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السفارة المصرية فى روما تستقبل الشباب المصري من الدول الأوروبية لتسوية الموقف التجنيدي (صور)

تسوية الموقف التجنيدى
تسوية الموقف التجنيدى بسفارة روما،فيتو

التقى بسام راضی سفير مصر بإيطاليا بالشباب  المصرى المتقدم للاستفادة من مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدي، حيث توافد الشباب المصرى من جميع الدول الأوروبية على مدار الأسبوع الماضى إلى مقر السفارة المصرية فى العاصمة روما للقاء لجنة متخصصة من القوات المسلحة المصرية حضرت من القاهرة بالتنسيق مع مكتب دفاع روما وبإشراف الملحق العسكري لتسوية المواقف التجنيدية لأبنائنا المُقيمين من جميع دول الإتحاد الأوروبي.

واختارت لجنة وزارة الدفاع السفارة فى روما مقرًا لعملها الذى شمل جميع دول الاتحاد الأوروبى، وذلك بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشباب المصرى لتسوية موقفهم التجنيدى وتسليمهم شهادة المعاملة التجنيدية بعد استيفاء المستندات المطلوبة، حيث تم إخطارهم مسبقًا عبر الرسائل الإلكترونية بتاريخ قدوم اللجنة إلى مقر السفارة بروما لعقد لقاءات شخصية معهم.

Advertisements

ومن جانبه، حرص السفير بسام راضي على الاطمئنان على حسن سير الإجراءات ذات الصلة، وكذلك مناقشة الشباب المصرى الوافد الى السفارة من جميع الدول الأوروبية والاستماع إلى آرائهم وملحوظاتهم واقتراحاتهم بشأن مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدى، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتذليل جميع الصعاب لهم، وقد أبدى الشباب المصرى سعادتهم البالغة بتلك المبادرة الجديدة التى سهلت عليهم الكثير من الإجراءات المتعلقة بإقامتهم في الخارج وكذلك سلاسة سفرهم إلى وطنهم مصر. وقد أثنى جميع الشباب المترددين على مقر السفارة بالتنظيم الجيد والمتميز وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم من قبل لجنة القوات المسلحة ومكتب الدفاع بالسفارة.

وعبر كافة الشباب المصرى للسفير بسام راضي عن أملهم بالنظر فى تجديد المبادرة لمدد زمنية إضافية لإتاحة الفرصة لمزيد من أقرانهم من الشباب المصري في الخارج للاستفادة منها نظرًا للأهمية البالغة لموضوع تسوية الموقف التجنيدي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بسام راضی القوات المسلحة المصرية الموقف التجنيدى

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

انقسام داخل الأهلي على صفقة مهاجم إنبي

خبير يكشف أسباب فشل منظومة التسليح الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية