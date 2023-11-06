السفارة المصرية فى روما تستقبل الشباب المصري من الدول الأوروبية لتسوية الموقف التجنيدي (صور)

التقى بسام راضی سفير مصر بإيطاليا بالشباب المصرى المتقدم للاستفادة من مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدي، حيث توافد الشباب المصرى من جميع الدول الأوروبية على مدار الأسبوع الماضى إلى مقر السفارة المصرية فى العاصمة روما للقاء لجنة متخصصة من القوات المسلحة المصرية حضرت من القاهرة بالتنسيق مع مكتب دفاع روما وبإشراف الملحق العسكري لتسوية المواقف التجنيدية لأبنائنا المُقيمين من جميع دول الإتحاد الأوروبي.

واختارت لجنة وزارة الدفاع السفارة فى روما مقرًا لعملها الذى شمل جميع دول الاتحاد الأوروبى، وذلك بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشباب المصرى لتسوية موقفهم التجنيدى وتسليمهم شهادة المعاملة التجنيدية بعد استيفاء المستندات المطلوبة، حيث تم إخطارهم مسبقًا عبر الرسائل الإلكترونية بتاريخ قدوم اللجنة إلى مقر السفارة بروما لعقد لقاءات شخصية معهم.

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ومن جانبه، حرص السفير بسام راضي على الاطمئنان على حسن سير الإجراءات ذات الصلة، وكذلك مناقشة الشباب المصرى الوافد الى السفارة من جميع الدول الأوروبية والاستماع إلى آرائهم وملحوظاتهم واقتراحاتهم بشأن مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدى، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتذليل جميع الصعاب لهم، وقد أبدى الشباب المصرى سعادتهم البالغة بتلك المبادرة الجديدة التى سهلت عليهم الكثير من الإجراءات المتعلقة بإقامتهم في الخارج وكذلك سلاسة سفرهم إلى وطنهم مصر. وقد أثنى جميع الشباب المترددين على مقر السفارة بالتنظيم الجيد والمتميز وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم من قبل لجنة القوات المسلحة ومكتب الدفاع بالسفارة.

وعبر كافة الشباب المصرى للسفير بسام راضي عن أملهم بالنظر فى تجديد المبادرة لمدد زمنية إضافية لإتاحة الفرصة لمزيد من أقرانهم من الشباب المصري في الخارج للاستفادة منها نظرًا للأهمية البالغة لموضوع تسوية الموقف التجنيدي.

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