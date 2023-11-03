بسام راضي يستعرض جهود مصر لاستقبال الحالات الحرجة من الفلسطينيين ضحايا القصف الإسرائيلي

أمام المنظمات الأممية بروما

استعرض بسام راضي، سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما المتخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، جهود الدولة المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح.

كما استعرض الاستعدادات الجارية من جانب كافة الجهات المعنية المصرية المتعلقة بالتجهيزات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المرضية الطارئة من أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وكذلك من الرعايا الأجانب بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية للوافدين وتوفير عربات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة، فضلًا عن تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالى ٧٠٠٠ مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من ٦٠ دولة.

وأوضح بسام راضي، أن مديرة منظمة الأغذية والمساعدات السيدة سيندى ماكين زوجة السيناتور جون ماكين سوف تزور مصر اليوم للاطلاع غدا على عملية المساعدات الإنسانية عبر رفح وسوف تلتقى بكبار القيادات والوزراء في مصر غدا السبت.

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