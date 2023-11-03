الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أمام المنظمات الأممية بروما

بسام راضي يستعرض جهود مصر لاستقبال الحالات الحرجة من الفلسطينيين ضحايا القصف الإسرائيلي

السفير بسام راضي،
السفير بسام راضي، فيتو

استعرض بسام راضي، سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما المتخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، جهود الدولة المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح.

 كما استعرض الاستعدادات الجارية من جانب كافة الجهات المعنية المصرية المتعلقة بالتجهيزات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المرضية الطارئة من أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وكذلك من الرعايا الأجانب بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية للوافدين وتوفير عربات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة، فضلًا عن تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالى ٧٠٠٠ مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من ٦٠ دولة.

وأوضح بسام راضي، أن مديرة منظمة الأغذية والمساعدات السيدة سيندى ماكين زوجة السيناتور جون ماكين سوف تزور مصر اليوم للاطلاع غدا على عملية المساعدات الإنسانية عبر رفح وسوف تلتقى بكبار القيادات والوزراء في مصر غدا السبت.

Advertisements

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أبناء الشعب الفلسطيني الحالات الحرجة الشعب الفلسطيني القصف الاسرائيلي القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

الأكثر قراءة

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

التموين: المرور على محطات الوقود لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

رئيس كولومبيا: الجميع يقاتل لإنقاذ والد دياز

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية