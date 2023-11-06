بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

بيومي فؤاد وموسم الرياض، كشف عدنان كيال، مشرف المسرحيات بشركة صلة المتعاقدة مع هيئة الترفيه وموسم الرياض، عن تواصل الأعمال المسرحية المصرية في موسم الرياض بعد أزمة بيومي فؤاد.

3 آلاف فنان وفنانة مصرية

وقال “كيال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: "لدينا أعمال مسرحية عديدة واليوم نتعاقد مع أكثر من 3 آلاف فنان وفنانة وفرق عمل من مصر".

السعادة في موسم الرياض

وأضاف: "ما يقدمه الفنانون المصريون يسعد الجميع في الرياض، وبيومي فؤاد وأكرم حسني وكثير من الفنانين نتشرف باستقبالهم في موسم الرياض".

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مشاركة نجوم كبار في موسم الرياض

ولفت: "الأسبوع القادم عندنا أكرم حسني وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وكل الفنانين من مصر والوطن العربي".



عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض

ودافع الإعلامي عمرو أديب، عن الفنان بيومي فؤاد، بعد الهجوم الذي تعرض إليه عقب تصريحاته المثيرة للجدل ضد الفنان محمد سلام، مشيرًا إلى القيمة المضافة التي يقدمها موسم الرياض للفنانين المصريين.

قصة مشبوهة وراء الهجوم على موسم الرياض وبيومي فؤاد

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "الموضوع بقى مشبوه، ومش قصة بيومي فؤاد.. ده راجل بنحبه وممثل جميل ومصري، والراجل يروح هناك يلاقي بلده بتشتمه.. أنا هدافع عن كل فنان هيسافر وكل فنان بياكل عيش وبيشتغل في مصر أو برة مصر، في أبو ظبي تامر عاشور عنده حفلة، وهنا في مسرح سيد درويش فيه حفلات، هو بس بتاع الرياض اللي يتشتم.. إحنا عندنا مزاج نشتم بتوع الرياض وإحنا عارفين ليه".

تعليق كاملة أبو ذكري

ولفت: "كاملة أبو ذكري بتقوله فن إيه؟! دي مسرحية تعبانة.. طيب يوم الخميس اللي جاي فيه حفلة بليغ حمدي بالرياض نسيبها، وهيبقى في كورال 60 شخص مصري، عمله إيه قليل الأدب وقبيح بيشتغلوا في مكان مشبوه يعني، أيوة بيشتغلوا علشان الفلوس فيه مشكلة، الناس تشتغل علشان الفلوس، ومش موسم الرياض بس مفيش حد وقف حاجة.. إنما موسم الرياض مزاج الناس تهاجمه طيب ده لو قعدلك في مصر هتأكله منين؟!، الفن المصري والمواهب المصرية والشباب المصري بيمثلنا برة والناس هناك برة بتقدرنا، الراجل يبقى واقف في الرياض الناس بتصقفله وأنت هنا بتسب له 100 ملة".



مشاركة أحمد عز وأكرم حسني

وتابع: "سيبك من الممثل أحمد عز وأكرم حسني، لكن اللي وراه كام واحد بياكلوا عيش وبيمثلونا في الرياض، هما موجودين برة علشان يقدموا فن جميل.



حفلات أم كلثوم

وأشار: "أم كلثوم كانت بتلف العالم كله بتغني أغاني وطنية وغير وطنية بعد النكسة، انتوا ليه بتعلقوا المشانق للناس أيوا أنا بدافع عن موسم الرياض والفنانين اللي هناك وكل فنان هناك على راسي وعايزهم يشتغلوا ويشرفونا حد فيكم بينفعهم".

حفل بليغ حمدي

وواصل: "بليغ حمدي أسطورة المزيكا اللي هيغني في حفلته 7 مطربين عتاولة.. هل دي حاجة تسيء لمصر، ولا القضية الفلسطينية؟!، سايبين كل حاجة وغزة اللي بتضرب وماسكين بيومي فؤاد، طيب ما تضربوه بالرصاص.. هو خاين وللا خسيس وللا عميل في تل أبيب، ليه تقول قاطعوا المطعم بتاعه؟! الراجل دي شغلته وعنده التزامات ومصاريف وأقساط".



مشاركة ممثلين مصريين كبار في موسم الرياض

وأكد: "لسه فيه 30 مسرحية بقيادة أعظم ممثلين مصر، هو أنا في الرياض بجيب الناس ليه علشان كويسة وليهم زبون بيحب يتفرج عليهم، وتتهافت الدول علشان تتفرج عليهم، إنت ديناصور وقوة ناعمة لازم تستغلها، فيه 2 مليون مصري في السعودية الناس بتروح تتفرج عليهم".

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