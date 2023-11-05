وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات الجمعية العمومية العادية بمركز ميت حديد

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب ميت حديد، واطمأنت على سير الجمعية العمومية العادية.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ميت حديد، ولاء طه محمد مدير عام إدارة شباب منية النصر، وأحمد راشد هيئات المديرية، ومحمد المليجي رئيس قسم الهيئات بالإدارة، وسماح أمين رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة، وكان فى استقبال سيادتها، عبد الجواد سعيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت حديد، وشيماء مناع المدير التنفيذي بالمركز.

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بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ميت حديد فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود اشراف من إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وإدارة شباب منيه النصر المتواجدين داخل لجان التسجيل.

تتم عملية التسجيل داخل الجمعية العمومية العادية لمركز شباب ميت حديد، بإشراف رجال الشرطة المتواجدين داخل المركز للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت حديد.

وعلي صعيد آخر نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، أولى فعاليات من ندوات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسر، والذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، وذلك بمركز شباب الديرس التابع لإدارة شباب أجا.

بحضور فضيله الشيخ فتحي ابراهيم عبدون بالأزهر الشريف، ومحمد سعد مشرف المشروع بالمديرية، وأسماء محمد مشرف مشروع النشء بالإدارة، ومحمد الريس المسؤل الاعلامي لإدارة شباب اجا، ومدير مركز شباب الديرس عبد الحكيم ناصف، وشمس عبدالله رئيس مجلس الإدارة.

يهدف الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بنخبة من علماء الأزهر الشريف.

تناول فضيلة الشيخ فتحي إبراهيم عبدون بالأزهر الشريف محاضرة اليوم تحت عنوان: " مكانة الوطن في الدين "، حيث قال في بدايه حديثه للوطن مكانة رفيعة في الدين الإسلامي، حيث حث الإسلام على حب الوطن والدفاع عنه، واعتبره من أهم الحقوق التي يجب على المسلم حمايتها، وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية الوطن، ومنها: قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} (الأعراف: 28)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "حب الوطن من الإيمان". وبناءً على هذه النصوص، فإن الوطن هو المكان الذي يولد فيه الإنسان وينشأ فيه، ويرتبط به ارتباطًا عاطفيًا وماديًا، ويشعر فيه بالأمن والطمأنينة.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتور عبدالله محى الدين مدير إدارة البرامج الثقافية بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وتحت إشراف عماد المرشدي القائم بعمل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومايسة الديب مسئول المنتديات الثقافية بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وعلي عبدالرحمن مدير عام إدارة شباب أجا، وفتحية أبو السعود رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب أجا.