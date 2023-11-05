طوارئ داخل نادي سيراميكا استعدادا لمواجهة الأهلي

الاهلي وسيراميكا، أعلنت حالة الطوارئ داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا منح لاعبيه راحة سلبية أمس السبت بعد الفوز على بيراميدز بالدوري الممتاز واستانف التدريبات أمس استعدادا للأهلي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر الجاري في الرابعة مساء علي ستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

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سيراميكا يفوز على بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا ثمينا على بيراميدز بهدفين دون رد بالجولة السادسة بالدوري الممتاز.

وسجل الجزائرى أحمد القندوسي الهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة 21 وأضاف محمد شكرى الهدف الثاني لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ترتيب سيراميكا كليوباترا بالدوري

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 7 نقاط جمعها من 5 مواجهات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

الاهلي

تجهيز أحمد باسر ريان

وغاب أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا خلال مباراة بيراميدز بعد شكواه من آلام فى الركبة لذا فضل أيمن الرمادى استبعاده من المواجهة ليكون جاهزا للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد ياسر ريان في تدريبات سيراميكا مساء السبت ليعلن جاهزيته للدخول في قائمة سيراميكا لمواجهة الأهلى يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما.

تألق أحمد القندوسي هذا الموسم في الدوري المصري

وظهر الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المُعار لنادي سيراميكا بمستوى جيد مع فريقه الجديد بشكل جعل البعض يُطالب بعودته للقلعة الحمراء فى يناير المقبل.

وانتقل القندوسي للأهلي فى يناير الماضي قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري بعقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم قبل أن يقرر الأهلي إعارته إلى سيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته موسم.

أرقام أحمد القندوسي هذا الموسم في الدوري المصري

لعب: 5 مباريات ببطولة الدوري الممتاز

سجل: 4 أهداف

لم يصنع أي هدف

فاز بجائزة رجل اللقاء مرتين

ولعب القندوسي مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف.

وتوّج اللاعب القندوسي مع الأهلي بأربعة بطولات هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري

سيراميكا يكشف حقيقية قطع اعارة القندوسي

وكشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا خلال تصريحات اذاعية عن موقف أحمد القندوسي لاعب الفريق من العودة للنادي الأهلي خلال انتقالات يناير المقبلة: "اللى فارق مع القندوسي فى سيراميكا وسبب تألقه هو التحرر الذي يملكه فى أرض الملعب بناءً على تعليمات أيمن الرمادي مثله مثل باقي اللاعبين في خط الوسط".



وأضاف:"القندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي اللاعب يشارك بحرية أكثر وثبت نفسه للجميع، هو بالفعل لاعب ممتاز اخلاقيا وفنيا وإعارة القندوسي معنا لمدة سنة ولا يوجد بند ينص باحقية الأهلي قطع الاعارة ولا يوجد أولوية بيع لصالح سيراميكا".



الأهلي يفوز على المقاولون العرب



وحقق الأهلي فوزًا صعبًا امس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-202.