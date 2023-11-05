الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

تعرف على كواليس حديث أفشة مع الجهاز الفني بعد استبداله أمام المقاولون العرب

أفشة، فيتو
أفشة، فيتو

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، الحديث الذي خرج من محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب استبداله خلال مواجهة المقاولون العرب، بالدوري المصري الممتاز.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أفشة تأثر بخروجه من المباراة، حيث كان يرغب في الاستمرار، وتحدث عن أنه كان يؤدي بشكل جيد، وكان لا يستحق الخروج في هذا التوقيت، والأمر كان طبيعيا للغاية ولم تحدث أي أزمة".
 

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر من الفريقين سوى تسديدة بعيدة من أحمد عبد القادر على مرمى محمود أبو السعود.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية اصطدمت بالقائم في الدقيقة 17، وحاول لاعبو الفريقين الوصول لمرمى الآخر لكن دون جدوى.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوى هادئ من الفريقين حتى خطف طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 49.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 52، وسعى الأهلي لخطف هدف ثاني خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.


وحاول لاعبو المقاولون إدراك هدف التعادل من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف أوشايا في العديد من الكرات لكن باءت المحاولات بالفشل.


وظل المقاولون يسعى لخطف هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة وسط ثبات من دفاع النادي الأهلي.

وخطف محمد هاني الهدف الثاني للنادي الأهلي قبل أن يقلص جوزيف أوشايا النتيجة بهدف لصالح المقاولون من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.


طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب


- إبراهيم نور الدين، حكم ساحة.

- شريف عبدالله، حكم مساعد أول.

- وائل شعبان، حكم مساعد ثانٍ.

- محمود وفا، حكم رابع.

- محمود بسيوني، حكم فيديو VAR.

- صبحي العمراوي، حكم مساعد فيديو VAR.

 

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