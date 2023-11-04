الدوري المصري، ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة بعد تحقيقه لفوزه الثالث علي التوالي في بطولة الدوري على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت علي ملعب المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء علي ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر من الفريقين سوى تسديدة بعيدة من أحمد عبد القادر على مرمى محمود أبو السعود.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية اصطدمت بالقائم في الدقيقة 17، وحاول لاعبو الفريقين الوصول لمرمى الآخر لكن دون جدوى.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوى هادئ من الفريقين حتى خطف طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 49.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 52، وسعى الأهلي لخطف هدف ثاني خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وحاول لاعبو المقاولون إدراك هدف التعادل من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف أوشايا في العديد من الكرات لكن باءت المحاولات بالفشل.

وظل المقاولون يسعى لخطف هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة وسط ثبات من دفاع النادي الأهلي.

وخطف محمد هاني الهدف الثاني للنادي الأهلي قبل أن يقلص جوزيف أوشايا النتيجة بهدف لصالح المقاولون من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.



خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.



خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب

-إبراهيم نور الدين- حكم ساحة.

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-شريف عبدالله - حكم مساعد أول.

- وائل شعبان- حكم مساعد ثانٍ.

-محمود وفا- حكم رابع.

-محمود بسيوني- حكم فيديو VAR.

-صبحي العمراوي- حكم مساعد فيديو VAR.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.