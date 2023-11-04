موعد مباريات منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للدخول في معسكر مغلق يوم 13 نوفمبر الجاري، يتخلله مباراتين أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون

وحدد منتخب سيراليون موعد مباراته ضد نظيره منتخب مصر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ونشر منتخب سيراليون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المباراة ستقام يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، وتقام المباراة على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

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القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تصنيف منتخبات أفريقيا

المغرب 13 عالميًّا

السنغال 20 عالميًّا

تونس 32 عالميًّا

الجزائر 33 عالميًّا

مصر 35 عالميًّا

نيجيريا 40 عالميًّا

الكاميرون 47 عالميًّا

مالي 52 عالميًّا

منتخب مصر يحدد موعد مباراة جيبوتي

وحافظ منتخب مصر على مركزه 35 عالميًّا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر أكتوبر.

وجاء ذلك بعد الفوز على زامبيا بهدف والتعادل مع الجزائر بهدف لمثله في آخر مباريات الفراعنة في معسكر أكتوبر الذي أقيم بالإمارات.

وكشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تحدد يوم 16 نوفمبر الجاري موعدًا لمباراة المنتخب أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتابع غرابة أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 13 إلى 21 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولي.

ومنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.