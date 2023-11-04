السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباريات منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للدخول في معسكر مغلق يوم 13 نوفمبر الجاري، يتخلله مباراتين أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

موعد مباراة مصر ضد سيراليون

وحدد منتخب سيراليون موعد مباراته ضد نظيره منتخب مصر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

 

ونشر منتخب سيراليون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المباراة ستقام يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، وتقام المباراة على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

 

Advertisements

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

تصنيف منتخبات أفريقيا

المغرب 13 عالميًّا
السنغال 20 عالميًّا 
تونس 32 عالميًّا
الجزائر 33 عالميًّا 
مصر 35 عالميًّا
نيجيريا 40 عالميًّا
الكاميرون 47 عالميًّا
مالي 52 عالميًّا

 

منتخب مصر يحدد موعد مباراة جيبوتي

وحافظ منتخب مصر على مركزه 35 عالميًّا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر أكتوبر.

 

وجاء ذلك بعد الفوز على زامبيا بهدف والتعادل مع الجزائر بهدف لمثله في آخر مباريات الفراعنة في معسكر أكتوبر الذي أقيم بالإمارات.

 

وكشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تحدد يوم 16 نوفمبر الجاري موعدًا لمباراة المنتخب أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وتابع غرابة أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 13 إلى 21 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولي.

 

ومنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم روي فيتوريا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 موعد مباراة مصر ضد سيراليون منتخب سيراليون

مواد متعلقة

ثلاثي دفاع الأهلي يحجزون مقاعدهم بقائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

منتخب مصر، فيتوريا يراقب لاعبي الأهلي الدوليين أمام المقاولون

علي لطفي يدخل حسابات منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

كاف يخطر اتحاد الكرة بقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

هيئة البث الإسرائيلية تكشف رسالة بلينكن السرية لمسؤولي تل أبيب

أخبار مصر اليوم، بشرى سارة بشأن خطة تخفيف الأحمال.. وتحذير عاجل من أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

حرب الشوارع والنفس الطويل، تقارير تكشف إستراتيجية حماس في التعامل مع العدوان الإسرائيلي

إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بسبب حادث إطلاق نار

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الأحد 5 -11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 5-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العقرب في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة

المشاركة المجتمعية والمفعول به، أبرز ما جاء في ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية