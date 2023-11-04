إزالة 8 مبان من البلوك الأبيض في أطفيح والصف

أزال مسئولو مدن اطفيح والصف 8 مبانٍ من البلوك الأبيض مخالفة لقرار البناء بقري العطف والشوبك الغربي والشرقي.



إزالة مبان مخالفة بالحوامدية





كما أزال مسئولو مدينة الحوامدية صب سقف بالدور الأول بعد الأرضي على مساحة حوالي ٨٠ مترا في المهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس من خلال حملة إزالات مكبرة أسفرت أيضا عن إزالة صب سقف بالدور الثاني بعد الأرضي لمخالفة الرخصة وبناء الثاني بعد الأرضي علي مساحة حوالي ١٠٠ م بزاوية أبو مسلم وإزالة بناء عشوائي بالمهد بالبلوك الأبيض علي مساحة ٥٠ م بنزلة الأشطر وإزالة سور بالطوب الأحمر بالمهد علي حوالي ٤٠ م بنزلة الأشطر وإزالة بناء عشوائي بالمهد بعزبة جحا عبارة عن سملات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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رفع السيارات المتهالكة المتعدية



واستجابة لشكاوى المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور برفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق.



قطاع إشغالات المنيرة



وشن مسئولي قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة عدد 250 إشغالا ثابتا أو متحركا.

كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة اشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

حملة تموينية مكبرة بمحافظة الجيزة

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر جنح عدم إعلان أسعار للأنشطة، و٥ محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر جنح غلق تموين، محضر جنح غلق مستودع بوتاجاز.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الجيزة تمكنت من ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء من خلال حملة تمت برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل جامبو محملة بـ 188 شيكارات دقيق بلدى مدعم حملة من الدقيق البلدى المدعم وبالفحص تبين وجود عدد فواتير بحوزة السائق مستلمة من المطحن بكميات أكثر من الكميات المضبوطة بمجلس مدينة كرداسة.