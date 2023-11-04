مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في مخيم جباليا (صور)

مخيم جباليا، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم السبت، بوقوع مجزرة صهيونية جديدة في مخيم جباليا بعد قصف منزل في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وأوضحت وسائل الاعلام الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية مكدسة في مخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة.

ولم يتضح بعد أعداد الشهداء أو المصابين.

جوتيريش يطالب مجددًا بوقف حصار وقصف غزة فورًا

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إن ما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف وحرمان من المساعدات يجب أن يتوقف فورًا.

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وأضاف جوتيريش: "أجدد النداء لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.. الوضع الإنساني في القطاع مروع والمساعدات التي تصل لا تكفي".

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن ملاجئ الأونروا في غزة تعمل بأربعة أضعاف طاقتها وتتعرض للقصف، مشيرًا إلى أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفذ.

قصف موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء

وفي وقت سابق من اليوم، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن شعوره بـ"الرعب" جراء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على موكب لـ سيَّارات الإسعاف في غزة الجمعة، مشددًا على أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "يجب أن يتوقف".

وقال جوتيريش في بيان "أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي أُبلِغ عنه في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"، مضيفا "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

واعترف الجيش الإسرائيلي بأنه ضرب سيارة إسعاف الجمعة مدعيًا أنه استهدف خلية تابعة لحماس.

حصيلة ضحايا قصف سيارات الإسعاف بغزة

وأدى القصف الذي استهدف سيارة الإسعاف أمام مستشفى الشفاء إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس التي قالت إن السيارة كانت جزءًا من قافلة تقل "عددًا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن سيارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خليَّة إرهابية تابعة لحماس".