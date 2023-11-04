الدوري المصري، بلدية المحلة يحقق فوزا صعبا على فاركو 3-2

الدوري المصري ، فاز بلدية المحلة على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين بملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم حسام أشرف بأول الأهداف للبلدية من ركلة جزاء قبل أن يضيف إسلام مروزق ثاني الأهداف قبل أن يسجل أبو بكر نداي بالخطأ في مرماه ثالث الأهداف.

وفي الشوط الثاني نجح فاركو في تسجيل هدفين عن طريق شكري نجيب وأحمد شريف.

وارتقى بلدية المحلة للمركز التاسع برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الخامس.

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مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرًا ستاد الجونة

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساءً إستاد غزل المحلة

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساءً استاد المقاولون

الأحد 5 نوفمبر 2023

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرا إستاد الإسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساءً إستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساءً استاد برج العرب