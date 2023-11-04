حبس عصابة سرقة مواد البناء في التجمع الخامس

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء في التجمع الخامس وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عصابة سرقة مواد البناء فى التجمع الخامس

كان اللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام ".

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وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.