فتح باب التقديم بمعهد معاوني الأمن.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة وأماكن سحب الكراسات

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بمعهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للوزارة.

خطوات التقديم فى معهد معاونى 2024

ويبحث بعض راغبى الالتحاق عن خطوات التقديم فى معهد معاونى وأنت جالس فى منزلك

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية

اختيار خدمات معاوني الأمن

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

إدراج البيانات الشخصية والأسرية

إرفاق المستندات المطلوبة

اختيار موعد أول اختبار

Advertisements

طباعة كارت التردد والتوجه إلى المعهد في اليوم المحدد

التسجيل فى معهد معاونى الأمن 2024

يمكن التسجيل طلب الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2024 عبر الضغط هنا

التسجيل فى معهد معاونى الأمن 2024

موعد التقديم فى معهد معاونى الأمن 2024

وأكدت وزارة الداخلية أن تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن الدفعة التاسعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

موعد اختبارات فى معهد معاونى الأمن 2024

وقررت وزارة الداخلية، أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب صباح اليوم الأربعاء.

أماكن اختبارات معهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة

وتبدأ اختبارات القبول بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب:

معهد معاوني الأمن بطره "ذكور"، بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والاسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور"، بمحافظات الاسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية.

اما معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور"، بمحافظات اسيوط، سوهاج، قنا، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، والاقصر

أما معهد معاوني الامن ب6 اكتوبر، طريق الواحات "ذكور"، بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا.

أما الإناث من جميع المحافظات فسيكون التقديم في معهد معاوني الأمن بطره فقط.

معهد معاونى الأمن 2024

درجات الترقية للمنضمين إلى صفوف معهد معاونى الأمن بعد التخرج

الكادر الخاص لمعاون الأمن

معاون أمن ثالث

معاون أمن ثان

معاون أمن أول

معاون أمن ممتاز

معاون أمن ممتاز ثان

معاون أمن ممتاز أول

ومدة الدراسة: تكون ١٨ شهرًا أي ما يعادل سنة ونصف.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2024

للتقديم فى معهد معاون الأمن (ذكور - إناث)

12 صورة شخصية

شهادة ميلاد كمبيوتر

بیان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات يكتب فيه مطلوب لمعهد معاوني الأمن

الموقف من التجنيد

قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج

قيد عائلي للأب

قيد عائلي للجدود من ناحية الأب والأم

مفردات مرتب الأب والأم

استكمال البيانات والأوراق وفقا لما مذكور فى كراسة الشروط.

شروط معاهد معاونى الأمن 2024

أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس

وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب

وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة

وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث

وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى

وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

مزايا الالتحاق بمعاوني الأمن 2024

وفيما يتعلق بالمزايا الممنوحة للمتقدمين للالتحاق بمعهد معاونى الامن 2024

تتضمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، فيما يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

تأسيس معهد معاونى الأمن

وكشف مصدر مطلع، ان تأسس معهد معاوني الأمن في ديسمبر 2014 عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

معهد معاوني الأمن 2024

وتخضع الدراسة بالمعهد لإشراف وزير الداخلية شخصيا، وتتنوع الدراسة فيه ما بين تدريبات عملية، يليها تلقي معلومات عامة عن جهاز الشرطة بكافة فروعه، ثم دراسة التخصصات مثل الجوازات أو الموانئ أو غيرها ويدرس الطالب بخلاف التدريبات القتالية، علوم كثيرة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية والبحوث الجنائية والمرور

التسجيل فى معهد معاوني الأمن 2024

وعند التحاق الطالب بمعهد معاون الأمن يوقع على عقد بأن تكون وظيفته "فرد أمن"، ولا مجال للترقي فيها سوى أن يكون معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن ممتاز أول.