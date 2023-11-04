حبس تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك في الشروق

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بسرقة اطارات السيارات بأسلوب الفك.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل – له معلومات جنائيةبدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب" الفك"بدائرة القسم بالإشتراك مع عامل – مقيم بمحافظة الشرقية أمكن ضبطه.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الجنوط بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكابهما 11 واقعة سرقة.

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تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" 4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية وبحوزتهم 35 جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.