السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك في الشروق

حبس تشكيل عصابى لسرقة
حبس تشكيل عصابى لسرقة اطارات السيارات، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بسرقة اطارات السيارات بأسلوب الفك.

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كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل – له معلومات جنائيةبدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب" الفك"بدائرة القسم بالإشتراك مع عامل – مقيم بمحافظة الشرقية أمكن ضبطه.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الجنوط بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكابهما 11 واقعة سرقة.

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تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" 4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية وبحوزتهم 35 جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة الشروق سرقة اطارات السيارات محافظة الشرقية محافظة الدقهلية

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