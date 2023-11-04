السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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بيبى.. بيبى ماذا فعلت القوة بك؟!

في لحظة صدق قالها أولمرت، رئيس وزراء سابق لإسرائيل ولخصها: «مشكلة بلدنا الآن لم تعد الرهائن أو غزة أو حماس، مشكلتنا فى بنيامين نتنياهو، لم يعد كفئا لإدارة إسرائيل». نتنياهو الملك أو بيبى كما يحب الإسرائيليون تدليله، أصبح يواجه سؤالا من كل الناس حوله: ماذا فعلت بنا يا بيبى؟

 

يبدو أنه لا يتوقف عن المقامرة حتى يخسر كل شىء، ملك إسرائيل الذى لم يتوج، حقق أرقاما قياسية يبرر كل شىء، وعكسه صاحب الرقم القياسى فى حكم إسرائيل، من قتل السلام انتقاما لشقيقه جوناثان نتنياهو، الضابط الوحيد الذى قتل فى مذبحة عنتيبى ضد رجال الجبهة الشعبية “حداد” الذين قتلوا جميعا، لكن نتنياهو وضعها نبراسا أمام عينيه ، فهو ليس ملكا لإسرائيل فقط، لكنه ملك الانتقام نفسه. ينتقم من كل الناس حتى نفسه فى معركته الأخيرة فى غزة.

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سار نتنياهو في المخطط وجاءه العالم مؤيدا أن يصفى حماس ويقتل ويشرد، ولم يدرك أن الجميع قد يكونون قرروا التخلص منه لصعوبة ذلك، كانت أحداث أكتوبر 2023، وما صاحبها، ثم الحرب نفسها التى شنها على غزة وضواحيها، فيها ضبط الملك متلبسا بكل جرائم الحروب، إن لم يكن هناك نظام عالمى أو منظمات دولية قادرة على مواجهته، لكن التاريخ نفسه سوف يحاكمه.. 

 

لن يحاكمه الغزاويون وأطفالهم الضحايا ونساؤهم المشردات، لأنه يحاكم الأطفال والأسر التى تشردت، لكنهم سوف يطاردونه، وسوف تكون لهم لعنة، لأن دماءهم طاهرة واللعنة لن تلاحقه وحده، لكن ستلاحق كل إسرائيلى وإسرائيلية، بل كل أمريكى وأمريكية أو أوروبى وأوروبية، تخفوا وراء عدوان على بعض المستوطنات الإسرائيلية لكى يركبوا زمام الجريمة بكل مفرداتها.


القوة تهزم دائما إذا لم تكن عادلة أو على حق، وهكذا كانت إسرائيل طوال أكتوبر الحالى، قوة غاشمة بل متوحشة لم تخف الفلسطينيين أو الغزاويين فقط، لكنها بالقطع أخافت الإسرائيليين أنفسهم، اللاعب الماكر هزمه مكره ليس لكثرة الدماء، لكن لهمجيته ووحشيته وقتله الأطفال.


تصور الإسرائيليون أنهم اختاروا شخصية مدنية لقيادة البلاد، فإذا بهم أمام شخصية ليست عسكرية وليست سياسية، بل ليست إنسانية. كان متهما فى بعض الجرائم المالية التى لم تتم تسويتها، حاول أن يهرب منها فوقع فى جرائم أكبر.


الخلاص الإسرائيلى من الأوضاع الراهنة صعب ودقيق، لأن نتنياهو الذى يريد أن يدخل إلى أنفاق غزة  أخطأ من غير أن يدرى، فدخلت إسرائيل ليس فى أنفاق غزة، بل فى دهاليز الخندق الذى حفر لها وسار في مسار ليس له نهاية، لا تستطيع إسرائيل أن تترجم بها حالتها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية الراهنة، ما أصعب الخروج من مصيدة القتل الواسع والتدمير الهيستيرى الذى حدث في غزة.


كيف سيردها لأصحابها ولأهل المنطقة التى تبحث عن السلام معهم. ماذا سيقول بيبى للإسرائيليين؟ ماذا سيقول نتنياهو للفلسطينيين؟ ماذا سيقول رئيس الوزراء، الذى يبحث معهم عن سلام واستقرار إقليمي.


بيبى لم تعد عنده إجابات. صاحب الأرقام القياسية في الحكم، أول رئيس وزراء منتخب من الشارع مباشرة، انكشف وأصبح عاجزا عن الإجابة، لا يملك شرح نفسه أمام ناخبيه، أو أمام المجتمع الدولى، أو أمام المنطقة التى يعيش فيها.


لماذا قتل رابين وهو ليس عنده سياسة بديلة؟ لماذا يرفض حل الدولتين الذى اختاره زعماء العالم الذين يؤيدونه وزعماء إسرائيل المؤسسون لها، وليس عنده حل بديل؟ لماذا يقتل ويقتل ويدمر وليس عنده خط نهاية، بل ليس عنده قدرة على استمرار هذا التدمير الهيستيرى فى منطقة يعيش فيها، لم يتبق له إلا أن يهدم المعبد الذى يعيش فيه، والذى صعده إلى أعلى عليين من خلاله.

 

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لم يعد أحد يثق فى بيبى أو سياساته، أصبح الجميع يتسابقون للتخلص منه، إنه حالة ليست غريبة على منطقتنا، لكن يبدو أن إسرائيل أصبحت تتبع مثل هذه النوعية من التيارات أو الزعماء الذين يقاتلون ويحاربون بلا وعى، وبلا ضمير وبهستيريا، إسرائيل، لم تعد ديمقراطية، لم تعد  واحة في الشرق الأوسط، إسرائيل عاجزة، وقد وضعها نتنياهو فى مأزق كبير، وفى نفق مظلم ليس فيه أى بريق ضوء فى نهاية النفق.

إسرائيل الاسرائيليون نتنياهو غزة الكاتب الصحفي أسامة سرايا فيتو بوابة فيتو

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