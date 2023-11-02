الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تهديد بنشر الفوضى في إسرائيل، أهالي أسرى الاحتلال يحذرون نتنياهو

أهالي الأسرى في إسرائيل،
أهالي الأسرى في إسرائيل، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية عبرية اليوم الخميس، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.


أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل 


وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

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وفي وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  في تقرير لها إن إسرائيل تناقش إمكانية السماح لقادة حركة "حماس" بما في ذلك كتائب عز الدين القسام بمغادرة قطاع غزة بحرية مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى 


تصفية أصول حركة حماس 


وتتابع الصحيفة أن تصفية أصول الحركة وبنيتها التحتية في القطاع يمكن أن تستغرق سنوات، والأهم من ذلك، أنها ستؤدي إلى خسائر كبيرة.

ووفقا للصحيفة، "تنتشر في إسرائيل والمجتمع الدولي أفكار من شأنها تقصير هذه العملية العسكرية وتحقيق استسلام (حماس) في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. والمهتمون بهذا الأمر يفكرون في إمكانية نزوح أعضاء الجناح العسكري".


وقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين  جراء العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلى الرغم من استعداد المقاومة الفلسطينية لإجراء صفقة تبادل للأسرى إلا دولة الاحتلال تراجعت.


وفي فيديو بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لأسيرتين إسرائيليتين اعترفا بتراجع حكومة نتنياهو عن إتمام صفقة تبادل الأسرى، وحذروه من خطورة الهجوم البري مؤكدين أنه يهدد حياتهم

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