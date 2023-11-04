السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

الأمن الاقتصادى يحرر 13436 قضية متنوعة على مستوى الجمهورية

الأمن الاقتصادى يحرر
الأمن الاقتصادى يحرر 13436 قضية متنوعة

 اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أمن المنافذ يحرر 2413 مخالفة مرورية و43 قضية متنوعة

خلال 24 ساعة، ضبط 242 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى فى المحافظات

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 13436 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
 قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1604) قضايا متنوعة. 

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الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11400 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.


الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 309 قضايا فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".


الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 123 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
 

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

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