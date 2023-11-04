محافظ الدقهلية يستقبل وزير التنمية المحلية (صور)

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت بديوان عام المحافظة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عمرو فاروق مساعد مدير سلاح الإشارة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ.

الاستقبال

وذلك في إطار زيارتهم للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها بالإضافة إلي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات والمعارض وتشمل ( تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث - تفقد معرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء - افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره - تفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشايه الجديد علي النيل - افتتاح معرض ايادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصوره ).

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الاستقبال

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة.

وقال " مختار " خالص شكري وتقديري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة ولجهازها التنفيذي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

الستقبال

حيث تشهد محافظة الدقهلية اليوم جولة للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تتضمن افتتاح وتفقد عدد من المشروعات ومعارض بيع وتسويق المنتجات البدوية وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وافتتاح ميدان رمسيس.

وتشمل الزيارة تفثد مركز القيادة والتحكم والمقام بشارع الجيش بمدينة المنصورة علي مساحة إجمالية 5 آلاف متر مربع والتابع لديوان عام المحافظة، ويضم المبنى أكبر غرفة مراقبة مركزية تحتوي علي احدث انظمة المراقبة الحديثة، وتحتوي علي احدث انظمة المراقبة الحديثة، والذي افتتحه محافظ الدقهلية فى 24 نوفمبر من عام 2021.



كما يشهد وزير التنمية المحلية اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث



ومن المقرر أن يفتتح وزير التنمية المحلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره وتجديده والتي تضمنت رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر وخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولًا الى ميدان ام كلثوم.



ويختتم وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الدقهلية بإفتتاح معرض "مبادرة أيادي مصر" والمقام في حديقة شجرة الدر بالمدينة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي سيستمر على مدار 10 أيام حيث سينتهي بتاريخ 14 شهر نوفمبر الجاري 2023.

ويهدف المعرض الاهتمام بالمنتجات اليدوية والتراثية ودعمها والحفاظ عليها، وكذلك توفير فرص العمل للشباب والسيدات وكل من لديه موهبة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.

