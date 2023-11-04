السبت 04 نوفمبر 2023
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منوعات

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

ميزة جديدة في تطبيق
ميزة جديدة في تطبيق إكس، فيتو

إيلون ماسك، أعلن عن إضافة ميزة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى مجموعة كاملة من الميزات التي تم تقديمها وسيتم تقديمها بمرور الوقت، لجعل تطبيق "إكس" تطبيقًا يشمل كل شيء.

وأوضح ماسك في منشور: "يتم الآن طرح ميزة عرض المشاركات المماثلة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على إكس".

في اجتماع لشركة "إكس"

وقد تحدث ماسك لأول مرة عن الميزة خلال اجتماع داخلي لشركة "إكس" في 26 أكتوبر، في معرض حديثه عن الميزات المختلفة التي تعمل عليها الشركة.

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ووفق ماسك، لا تمثل الميزة، مجرد مقارنة نصية، ولكنها تساعد المستخدمين على رؤية المنشورات المماثلة التي تطابق اهتماماتهم اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

توفير مكالمات الفيديو والصوت

جاءت هذه الميزة بعد أيام قليلة من إعلان شركة "إكس" عن توفير مكالمات الفيديو والصوت على النظام الأساسي للتطبيق، لنظام "آي أو إس"، والتي ستكون متاحة قريبًا على نظام أندرويد.

ووفق الشركة، فإن المشتركين المميزين فقط هم الذين سيتمكنون من إجراء مكالمات صوتية ومرئية، ومع ذلك، ستتمكن جميع الحسابات من استقبال المكالمات، وفق موقع "جادجيتس ناو" الإلكتروني.

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