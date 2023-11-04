طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

صدق أولا تصدق.. طبيب الأسنان أنقذ حياة هذه السيدة، فقد شاركت عارضة أزياء أمريكية سابقة محنتها، بعد أن اكتشفت أنها مصابة بمرض السرطان أثناء موعد روتيني مع طبيب الأسنان.

سرطان الخلايا الحرشفية

وأوضحت إيلي براون (45 عامًا)، من ولاية نيفادا، أن طبيب أسنانها اكتشف وجود كتلة على لسانها، وتم تشخيص إصابتها بالمرحلة الأولى من سرطان الخلايا الحرشفية في الفم، والذي عادة ما يكون غير ضار.

ووفق الأطباء، عانت السيدة براون من حالة صحية تدعى "الحزاز المسطح"، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الجلد، ما يتسبب في ظهور نتوءات أو آفات أرجوانية ومسطحة ومثيرة للحكة.

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خطر الإصابة بسرطان الفم

وربما تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بسرطان الفم على المدى البعيد بسبب الالتهاب المستمر.

وقد قام الأطباء بإزالة الورم في عملية جراحية بسيطة، ولكنهم لم يتمكنوا من المتابعة بالعلاج الإشعاعي بسبب "الحزاز المسطح" الذي تعاني منه.

استئصال الفك السفلي

ولكن بعد مرور عام، بدأت تشعر بألم في أذنها وسرعان ما أصبح ألمًا لا يطاق، الأمر الذي دفع الأطباء لإجراء جراحة عاجلة لها، تم خلالها استئصال الفك السفلي، واستبدال عظم الفك، بعظم من ساقها.

ظلت السيدة براون في المستشفى لمدة تسعة أيام، ثم تلقت العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وخضعت لفترة تأهيل خاصة لاستعادة قدرتها على المشي بسبب الجراحة التي أجريت على ساقها.

عملية جراحية

خضعت السيدة براون أيضًا، في عام 2020، لعملية جراحية لعلاج الندبة الموجودة على وجهها، وهي الآن تجري فحصًا كل عام للتأكد من خلوها من سرطان الفم، ولحسن الحظ، لم يعد السرطان إليها ثانية.

وحاليا، تعمل براون كرئيسة إنتاج في شركة "نيت ورك ميديا" للإنتاج الإعلامي، وتمارس الرياضة وتتمتع بصحة جيدة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.