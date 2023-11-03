أخبار الفن اليوم: شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته.. وتفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم الآتي:

احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش بخطبته في أحد الفنادق الكبرى.

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، منذ قليل، أغنيته الجديدة التي يدعم بها الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات والقصف المستمر على يد جيش الاحتلال.

مدحت العدل، قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل: إنه سيتم إعادة تقديم أوبريت “الحلم العربي” قريبا تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الظفرة الإماراتية، إنه كان من المقرر أن يتم إعادة تقديم الأوبريت الأيام الماضية،لكن تم التأجيل إلى وقت لاحق بسبب حدوث بعض اللخبطة.

وتابع: اتفقت مع عدد من النجوم مثل يسرا، وليلى علوي على المشاركة في الأوبريت، وسيكون هناك تبرع على الهواء لأهل غزة من خلال حساب بنكي.

عبر الفنان يوسف الشريف عن ألمه بسبب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يوميا.

وكتب يوسف الشريف في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: العالم تحول إلى غابة … أين البشر".

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن واقعة التعدي عليها وإصابتها بكدمات في رأسها ومناطق متفرقة في جسدها من قبل شقيقها الأصغر.

وقالت نادين الراسي لـ"فيتو" في أول تصريح لها:" أخي الصغير يعاني من مشاكل عصبية وللأسف إحنا مكناش عاوزين نوضح هذا للإعلام ولكن الحمدالله وفي النهاية كل العائلات فيها مشاكل.

وأضافت:" وأتمني من الله أن يشفيه وفي الآخر هذا شقيقي ودائما يد الشقيق بتكون خفيفة وما بتكسر العين ومع الوقت إن شاء الله يقتنع أنه يتعالج لأنه الأزمة النفسية دي موجودة معاه من زمان والحمدلله علي كل شيء وبرجع وأقول "يد الشقيق تظل ناعمة" هو ساعات بيفقد أعصابه ومش أول مرة بتحصل معاه وأنا مش أول واحدة اتعرض للضرب علي يده.

يتصدر الفنان محمد سلام حديث مواقع السوشيال ميديا، بعد رفضه المشاركة في موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له خلال الفترة الحالية من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

كما انتشر أيضا خلال الساعات القليلة الماضية العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي، بسبب موقف سلام من المشاركة في موسم الرياض.

وتواصلت "فيتو" مع الفنان محمد سلام للتعليق على رد الفعل الكبير الذي تلقاه بعد موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه المشاركة في موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكنه مازال مصرا على موقفه بالتزام الصمت وعدم التعليق، مكتفيا بقوله:"أنا مش عاوز اتكلم في أي حاجة اعذروني".

كشف الشركة المنتجة لفيلم The Goat بطولة الفنان عمرو سعد في روما، التبرع بإيرادات الفيلم لمساعدة أطفال غزة.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

والفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن صباح إخوان، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد بوستر مسلسلها الجديد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"

وشاركت جمهورها بوستر الحكاية الجديدة "روحي فيك" من كتاب ٥٥ مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

وتصدرت عائشة بن أحمد البوستر وظهرت بظهرها أمام مرآة قديمة وفي الأسفل توجد آثار دماء وذلك بغرفة عتيقة وجدران متهالكة.