السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

قاتلني وجاي تقولي شالوم، أحمد شيبة يطرح أغنية جديدة لدعم فلسطين (فيديو)

أحمد شيبه، فيتو
أحمد شيبه، فيتو

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، منذ قليل، أغنيته الجديدة التي يدعم بها الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات والقصف المستمر على يد جيش الاحتلال.

 

أغنية أحمد شيبة للشعب الفلسطيني 

أغنية أحمد شيبة الجديدة تحمل عنوان “قاتلني وجاي تقولي شالوم” وطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

واليوم هدد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية تكريم الشهداء، أمريكا من خطورة استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أنه ينذر باندلاع حرب إقليمية الخاسر الأكبر فيها أمريكا ومصالحها في المنطقة.

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حسن نصر الله يهدد أمريكا

وذكر حسن  نصر الله، في كلمته أنه منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، وصلته رسائل وتحذيرات أمريكية لحزب الله بأن الطائرات الأمريكية هي التي ستقوم بقصف مواقع الحزب.  

نصر الله يتهم أمريكا بدعم الحرب على غزة 

وقال حسن نصر الله إن كل الاحتمالات مفتوحة في جبهة لبنان وكل الخيارات مطروحة في التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وشدد نصر الله على أن حزب الله أعد كل العدة لمواجهة الأساطيل الأمريكية، مذكرا واشنطن  بالخروج المذل من أفغانستان.

واتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المسؤولة بشكل كامل عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال حسن نصر الله إن أمريكا هي الداعم الحقيقي للحرب على غزة وهي التي تدعم إسرائيل في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تل أبيب مجرد أداة تنفيذ فقط. 

وأضاف نصر الله: "إن أمريكا  هي الشيطان الأكبر والمسؤول عن كل المجازر في القرنين الماضي والحاضر".

وتابع نصر الله: "أن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

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