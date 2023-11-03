الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل التبرع بإيرادات فيلم The Goat لمساعدة أطفال غزة

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

كشف الشركة المنتجة لفيلم The Goat بطولة الفنان عمرو سعد في روما، التبرع بإيرادات الفيلم لمساعدة أطفال غزة.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

والفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن صباح إخوان، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

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ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

علي الجانب الأخر، كان أعلن الفنان عمرو سعد غيابه عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024، وتأجيل مشاريعه الدرامية لموسم دراما رمضان 2025، حيث كتب عبر حسابه علي “فيس بوك”: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC

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الشركات الغربية الشركة المنتجة الفنان عمرو سعد The Goat فيلم The Goat دراما رمضان 2024

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