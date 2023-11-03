شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته (صور)

احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش بخطبته في أحد الفنادق الكبرى.

واقتصر حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان أحمد داش على الأقارب والأصدقاء المقربين.

خطوبة شقيق أحمد داش

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي قدمه النجم محمد رمضان خلال السباق الرمضاني الماضي.

ومن ناحية أخرى، فاجأت الفنانة مي كساب، جمهورها بالكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل جعفر العمدة، الذى أذيع الجزء الأول في رمضان 2023.

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في هذا السياق، قالت “مي”، عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”: “معادنا معاكم في جعفر العمدة إن شاء الله رمضان 2025”.

وكانت مي، أكدت في تصريحات سابقة بلقائها التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، أن المخرج محمد سامي منصف بحق الفنانين الذين يعملون معه، وأنه حريص على تقديمهم بصورة فنية لامعة، معتبرة أن موافقتها على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، تعود لطلبه منها ذلك.

وقالت: "محمد سامي يتقن تقديم الممثل في أفضل صورة، ونجاحي معه في (جعفر العمدة) نقلني إلى مصاف فنانات الصف الأول، لذا أقبل العمل معه عندما يختارني، ونجاح الجزء الأول من المسلسل يحمسني على تقديم الأفضل دائمًا".

وظهرت مي بمسلسل "جعفر العمدة"، في رمضان الماضي، مع محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنذر رياحنة، وزينة، ومنة فضالي، وأحمد داش، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

وبينت مي أنها لا تعرف امتدادات دورها بالتفصيل في الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، مؤكدة أن العمل مازال في مرحلة الكتابة وإعداد السيناريو، لكنها عرفت من المخرج أن جميع الشخصيات ستتطور، وتنتقل إلى مرحلة جديدة، مبنية على نهاية قصة الجزء الأول.

وردت مي على سؤال، يتعلق بدعمها للفنانين الشباب، مبينة أنها ترد الدين لمن وقفوا معها وساندوها في بداياتها، حتى أصبحت نجمة معروفة، وقالت: "لا أتردد في تقديم المساعدة لكل فنان شاب يقصدني، فأنا في بداياتي وقف جنبي فنانون كثر وساندوني، وأرد لهم الدين من خلال مساندة الفنانين الشباب".

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