السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته (صور)

خطوبة شقيق أحمد داش،
خطوبة شقيق أحمد داش، فيتو

احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش بخطبته في أحد الفنادق الكبرى.

واقتصر حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان أحمد داش على الأقارب والأصدقاء المقربين.

خطوبة شقيق أحمد داش

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي قدمه النجم محمد رمضان خلال السباق الرمضاني الماضي.

ومن ناحية أخرى، فاجأت الفنانة مي كساب، جمهورها بالكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل جعفر العمدة، الذى أذيع الجزء الأول في رمضان 2023.

Advertisements

في هذا السياق، قالت “مي”، عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”: “معادنا معاكم في جعفر العمدة إن شاء الله رمضان 2025”.

وكانت مي، أكدت في تصريحات سابقة بلقائها التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، أن المخرج محمد سامي منصف بحق الفنانين الذين يعملون معه، وأنه حريص على تقديمهم بصورة فنية لامعة، معتبرة أن موافقتها على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، تعود لطلبه منها ذلك.

وقالت: "محمد سامي يتقن تقديم الممثل في أفضل صورة، ونجاحي معه في (جعفر العمدة) نقلني إلى مصاف فنانات الصف الأول، لذا أقبل العمل معه عندما يختارني، ونجاح الجزء الأول من المسلسل يحمسني على تقديم الأفضل دائمًا".

وظهرت مي بمسلسل "جعفر العمدة"، في رمضان الماضي، مع محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنذر رياحنة، وزينة، ومنة فضالي، وأحمد داش، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

وبينت مي أنها لا تعرف امتدادات دورها بالتفصيل في الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، مؤكدة أن العمل مازال في مرحلة الكتابة وإعداد السيناريو، لكنها عرفت من المخرج أن جميع الشخصيات ستتطور، وتنتقل إلى مرحلة جديدة، مبنية على نهاية قصة الجزء الأول.

وردت مي على سؤال، يتعلق بدعمها للفنانين الشباب، مبينة أنها ترد الدين لمن وقفوا معها وساندوها في بداياتها، حتى أصبحت نجمة معروفة، وقالت: "لا أتردد في تقديم المساعدة لكل فنان شاب يقصدني، فأنا في بداياتي وقف جنبي فنانون كثر وساندوني، وأرد لهم الدين من خلال مساندة الفنانين الشباب".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد داش الفنان أحمد داش شقيق أحمد داش كريم داش

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

أخبار الفن اليوم: شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته.. وتفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

أسبوع ممطر، خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية