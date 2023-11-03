الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

يوسف الشريف: العالم تحول إلى غابة أين البشر؟

يوسف الشريف، فيتو
يوسف الشريف، فيتو

عبر الفنان يوسف الشريف عن ألمه بسبب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يوميا.

وكتب يوسف الشريف في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: العالم تحول إلى غابة … أين البشر".

واليوم هدد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية تكريم الشهداء، أمريكا من خطورة استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أنه ينذر باندلاع حرب إقليمية الخاسر الأكبر فيها أمريكا ومصالحها في المنطقة.

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حسن نصر الله يهدد أمريكا

وذكر حسن  نصر الله، في كلمته أنه منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، وصلته رسائل وتحذيرات أمريكية لحزب الله بأن الطائرات الأمريكية هي التي ستقوم بقصف مواقع الحزب.  

نصر الله يتهم أمريكا بدعم الحرب على غزة 

وقال حسن نصر الله إن كل الاحتمالات مفتوحة في جبهة لبنان وكل الخيارات مطروحة في التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وشدد نصر الله على أن حزب الله أعد كل العدة لمواجهة الأساطيل الأمريكية، مذكرا واشنطن  بالخروج المذل من أفغانستان.

واتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المسؤولة بشكل كامل عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال حسن نصر الله إن أمريكا هي الداعم الحقيقي للحرب على غزة وهي التي تدعم إسرائيل في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تل أبيب مجرد أداة تنفيذ فقط. 

وأضاف نصر الله: "إن أمريكا  هي الشيطان الأكبر والمسؤول عن كل المجازر في القرنين الماضي والحاضر".

وتابع نصر الله: "أن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

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