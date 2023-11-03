الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الفنانة عائشة بن أحمد تروج لمسلسلها الجديد روحي فيك

بوستر مسلسل روحي
بوستر مسلسل روحي فيك،فيتو

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد بوستر مسلسلها الجديد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وشاركت جمهورها بوستر الحكاية الجديدة  "روحي فيك" من كتاب ٥٥ مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

 وتصدرت عائشة بن أحمد البوستر وظهرت بظهرها أمام مرآة قديمة وفي الأسفل توجد آثار دماء وذلك بغرفة عتيقة وجدران متهالكة. 

حكاية "روحي فيك" 

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي وإنتاج أحمد عبد العاطي.

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 مواعيد عرض حكاية روحي فيك

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

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ON دراما ٥٥ مشكلة حب الفنانة عائشة بن احمد دكتور مصطفى محمود قناة ON دراما

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