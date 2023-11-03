مدحت العدل: تأجيل أوبريت الحلم العربي لهذا السبب وانتظروا يحيى الفخراني في رمضان

مدحت العدل، قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل: إنه سيتم إعادة تقديم أوبريت “الحلم العربي” قريبا تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الظفرة الإماراتية، إنه كان من المقرر أن يتم إعادة تقديم الأوبريت الأيام الماضية ،لكن تم التأجيل إلى وقت لاحق بسبب حدوث بعض اللخبطة.

وتابع: اتفقت مع عدد من النجوم مثل يسرا، وليلى علوي على المشاركة في الأوبريت، وسيكون هناك تبرع على الهواء لأهل غزة من خلال حساب بنكي.

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يحيي الفخراني

من ناحية أخرى كشف العدل أنه يعمل حاليا على مسلسل للنجم يحيي الفخراني في رمضان المقبل 2024، حيث سيتواجد الفخراني بمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب.

إحياء أوبريت “الحلم العربي”

وفي وقت سابق أكد السيناريست مدحت العدل استعداده لإحياء أوبريت “الحلم العربي” تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في حفل بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد إنتاجه للمرة الأولى في عام 1998.

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لـ"فيتو": “أنا بالفعل أعلنت عن إحياء أوبريت الحلم العربي، وفي انتظار رد المطربين المقرر مشاركتهم في إعادة إحياء الأوبريت”، متابعا: "لو المطربين مجوش هعمل الأوبريت بكورال الأوبرا"

تفاصيل أوبريت الحلم العربي

يذكر أن أوبريت الحلم العربي عرض في عام 1998، وهو من تأليف السيناريست مدحت العدل، ومن ألحان حلمي بكر، وتوزيع موسيقي حميد الشاعري، وهو يعد واحدا من أبرز الأوبريتات التي ناقشت ضرورة إقامة الوحدة العربية.

وتقول كلمات أوبريت “الحلم العربي”: أجيال ورا أجيال هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا جايز ظلام الليل يبعدنا يوم إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما ده حلمنا.. طول عمرنا حضن يضمنا.. كلنا كلنا.