أخبار الحوادث اليوم.. مدرس مساعد بجامعة المنيا ينهي حياته شنقا في الدقهلية.. والنيابة الإدارية تعلن عن مسابقة وظيفة معاون

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أقدم أستاذ جامعي في جامعة المنيا على التخلص من حياته، شنقًا باستخدام حبل معلق في مظلة "تندة حديدية" داخل حديقة منزله في منطقة مساكن العاملين بـ"كهرباء طلخا" في نطاق محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، ببلاغ لشرطة النجدة من أحد الأشخاص بقيام شخص بشنق نفسه أمام منزله بمنطقة مساكن العاملين بكهرباء طلخا.

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

وفتحت هيئة النيابة الإدارية باب تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 15 فتاة لاتهامهن بالتحريض على ممارسة الدعارة بمقابل مالي داخل الكافيهات في العجوزة، حيث يقمن باستقطاب الزبائن لممارسة الدعارة.

وكشفت التحقيقات، أن الفتيات في عقدهم الثاني من العمر، ضبطن أثناء ممارستهن الرقص مع الرجال داخل كافية لاستقطاب زبائنهم بمقابل مبلغ مالي



ووجهت التحقيقات للفتيات تهمة ممارسة الرذيلة، وتحرضن على ممارسة الدعارة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات، والكشف عن وجود وقائع شبيهة من عدمه.

تمكن قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط دجال المنصورة لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك الاعمال وجلب الحبيب ورد المطلقات.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.



وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا حدوث مشاجرة بالقليوبية بين عائلتين.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة واستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين كلِ من عائلة "السيدة المذكورة"، وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة واضطلاع الطرفين بتحرير محاضر متبادلة بينهما.

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة شخصين بسبب خلافات على ثمن هاتف محمول فى أكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط طرفى المشاجرة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة القسم.



وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.