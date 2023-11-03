مدرس مساعد بجامعة المنيا ينهي حياته شنقا في مسكنه بالدقهلية

أقدم أستاذ جامعي في جامعة المنيا على التخلص من حياته، شنقًا باستخدام حبل معلق في مظلة "تندة حديدية" داخل حديقة منزله في منطقة مساكن العاملين بـ"كهرباء طلخا" في نطاق محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، ببلاغ لشرطة النجدة من أحد الأشخاص بقيام شخص بشنق نفسه أمام منزله بمنطقة مساكن العاملين بكهرباء طلخا.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق وملحق به حديقة صغيرة، وقيام المدعو "إ.ي."، 47 سنة، مدرس مساعد في جامعة المنيا، ومقيم بالطابق الأرضي بالعقار بالانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بالتندة الحديدية الخاصة بالحديقة، وأسفله كرسي خشبي ويرتدي ملابسه كاملة ووجود سحجات حول الرقبة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية

وبسؤال شقيق المتوفى، قرر قيام شقيقه بالانتحار شنقًا بسبب مرض نفسي، إذ كان يعالج طرف أحد الأطباء بعيادته الخاصة،

وأضاف بأنه منفصل عن زوجته منذ فترة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8167 إداري مركز طلخا وأخطرت النيابة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة».

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.