مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة فى القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا حدوث مشاجرة بالقليوبية بين عائلتين.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة واستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية.

و بالفحص تبين وجود خلافات بين كلِ من عائلة "السيدة المذكورة"، وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة واضطلاع الطرفين بتحرير محاضر متبادلة بينهما.

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وفى وقتِ لاحق حدثت مشاجرة بين طرف أول (مالك محل أدوات منزلية "له معلومات جنائية"، وشقيقته)، طرف ثان (مدرس، ربة منزل) مقيمين بدائرة المركز من العائلتين تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وأمكن ضبطهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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