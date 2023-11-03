الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

وفتحت هيئة النيابة الإدارية باب تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.

-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 

-عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية معاون نيابة ادارية كليات الحقوق خريجي كليات الحقوق الشريعة والقانون دفعة 2023 كلية الشرطة

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